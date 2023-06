Nathan ‘some’ do Santos após ser alvo de protesto dos torcedores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 6:05 Compartilhe

O Santos busca achar a fórmula mágica para reencontrar o caminho das vitórias. Após mudanças no time titular, quem acabou ficando ‘sumido’ foi o lateral-direito Nathan, que, depois de não embalar com suas atuações, parou de aparecer entre os relacionados justamente contra Corinthians e Flamengo.

Sua última partida foi diante do Coritiba, pela 10ª rodada do Brasileirão, onde esteve presente no onze titular. Responsável por comandar o Peixe no último compromisso, Claudiomiro explicou a ausência de Nathan até entre os suplentes.

– Ele (Nathan) ficou de fora do outro jogo (Corinthians) e eu fiz a mudança de colocar o Gabriel Inocêncio na direita, tirando o João Lucas. Foi por opção deixá-lo de fora e não trazê-lo para esse jogo – contou o técnico interino.

Coincidentemente ou não, o clima com Nathan não estava dos melhores no protesto que antecedeu os dois últimos jogos. Com direito a caixão confeccionado com seu rosto, a torcida do Peixe mostrava indignação com a performance e com a postura do atleta. No ato, xingamentos para Nathan foram ecoados pelos adeptos do Santos.

NOVA OPORTUNIDADE?

Longe de uma lua de mel com o torcedor, Nathan pode ter a chance de escrever um novo capítulo pelo Alvinegro Praiano. A chegada do treinador Paulo Turra tem a capacidade de significar uma mudança de ares para o lateral-direito. Dessa forma, o jogador pode sonhar com o retorno para a lista de relacionados, caso o novo comandante assim queira.