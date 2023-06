Nathan Silva treina no Atlético-MG, mas não será relacionado para encarar o Fluminense

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 17:41 Compartilhe

Na reta final da preparação para encarar o Fluminense, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG não terá o zagueiro Nathan Silva para a partida em Volta Redonda-RJ. Embora tenha treinado na Cidade do Galo, o jogador, que já tem tudo acertado com o Pumas, do México, não será relacionado para o duelo fora de casa. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela equipe Valinor Conteúdo.

Sem Nathan Silva, a tendência é que o Galo vá a campo com uma dupla de zaga formada por Jemerson e Bruno Fuchs. O uruguaio Maurício Lemos, convocado para a seleção de seu país nesta Data FIFA, também tem presença incerta. Renzo Saravia e Guilherme Arana (ou Rubens) completam o sistema defensivo alvinegro.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

A negociação entre brasileiros e mexicanos renderá cerca de 4 milhões de euros (R$ 20,84 milhões, na cotação atual) aos cofres do Atlético-MG. No Pumas, o zagueiro voltará a ser treinado pelo técnico argentino Antonio Mohamed, ex-Galo.

Nathan Silva deixa o Atlético-MG com 129 partidas disputadas, sendo 96 delas pela categoria principal. No time profissional, o zagueiro conquistou seis títulos: três edições do Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

E MAIS: