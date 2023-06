Nathan Oliveira almeja oportunidades no profissional do Coritiba

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 16:24 Compartilhe

O lateral-esquerdo Nathan Oliveira sabe que a temporada de 2023 terá peso ainda maior para a sua carreira. Isso porque o atleta tem como seu maior objetivo no momento voltar a atuar na equipe profissional do Coritiba como aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021.

Naquela oportunidade, ele integrou o grupo do Coxa que conseguiu o retorno à elite do futebol nacional, mas uma lesão no ombro impediu a consolidação do atleta no grupo principal. Não à toa, de lá pra cá, ele ainda busca sua chance para estrear como profissional no clube do Alto da Glória:

– Não foi fácil ficar longe dos gramados, principalmente no começo, onde a dor era grande. Joguei dois anos com problemas no ligamento, o ombro saia fácil do lugar e acabava prejudicando meu desempenho em campo.

Totalmente recuperado da lesão, Nathan Oliveira tem tido um ano de consistência. Com boa minutagem no Paranaense Sub-20 (oito partidas e um gol marcado), o jogador destacou a importância de se manter bem fisicamente e taticamente além de buscar evoluir para voltar ao grupo profissional:

– Quero seguir bem no Campeonato Paranaense Sub-20, evoluir no dia a dia e fazer uma excelente Copa do Brasil Sub-20 para poder retornar ao elenco profissional.

As palavras de Nathan vem em momento onde o time principal do Coritiba vive aspectos distintos no sentido administrativo e esportivo.

Enquanto dentro das quatro linhas a equipe convive com péssima campanha no Campeonato Brasileiro (lanterna com apenas quatro pontos ganhos e vindo de goleada para o Grêmio por 5 a 1), o clube teve recentemente 90% de sua SAF adquirida pela empresa Treecorp Investimentos pela quantia de R$ 1,1 bilhão. Buscando, dessa forma, recolocar o clube em nível de competitividade nacional através de um novo modelo de gestão.