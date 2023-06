Nas redes sociais, Suárez e sua esposa rebatem especulações sobre futuro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 18:17 Compartilhe

Além de protagonizar grande atuação pelo Grêmio contra o América-MG, na última quinta-feira (22), o atacante Luis Suárez mostrou que também está afiado e atento as informações divulgadas nos últimos dias acerca do futuro de sua carreira.

Tanto na comemoração de seu gol como em publicações no seu perfil das redes sociais, o Pistolero fez questão de apontar um ‘falatório’ com seu gestual. Além disso, emojis de uma boca com zíper e uma imagem de risadas ao lado de seu joelho direito foram propositalmente postadas

Quem também fez questão de se posicionar sobre o tema foi a esposa do jogador uruguaio, Sofia Balbi. Além de compartilhar imagem do esposo em comemoração de seu tento, ela inseriu uma música onde afirmou estar cansada de ‘mentiras’.

Dentro da mesma linha de raciocínio, o Vice-Presidente de Futebol do clube, Paulo Caleffi, falou diretamente em entrevista coletiva que ‘não existiu’ qualquer conversa entre Suárez e o clube alegando a possibilidade de antecipação da aposentadoria por possíveis dores no joelho direito do atleta de 36 anos de idade.

Com ou sem a presença do artilheiro da temporada que já anotou 15 gols em 27 partidas, o Grêmio novamente jogará em seus domínios pelo Campeonato Brasileiro na próxima semana. No sábado (25), o Imortal jogará na Arena contra o Coritiba, às 16h (de Brasília).