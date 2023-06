Nas redes sociais, Marinho comemora triunfo do Fortaleza sobre o Cruzeiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:48 Compartilhe

Sem sequer ter sido oficialmente apresentado como reforço do Fortaleza para o restante da temporada, o atacante Marinho não se furtou de comemoraro triunfo do Leão do Pici, nesta quarta-feira (21), fora de casa, diante do Cruzeiro.

Além de fazer menção ao autor do único tento da partida, o centroavante Lucero, Marinho celebrou a vitória do Tricolor com as seguintes palavras:

– Vamos, hermano! Grande vitória do meu Leão.

Dentro da programação estabelecida pelo Fortaleza, na próxima quinta-feira (22) ocorrerá a tradicional entrevista coletiva para a apresentação do atacante que, desde janeiro de 2022, estava no Flamengo após passagem pelo Santos. No clube carioca, ele não conseguiu se consolidar como figura destacada que foi na representação paulista.

Para fazer com que o Flamengo aceitasse a liberação antecipada do atacante de 33 anos de idade que tinha acordo vigente até de 31 de dezembro, o clube do Pici precisou desembolsar o valor de 400 mil dólares. Valor esse que, na atual cotação, equivale a quase R$ 2 millhões.

Apesar de sua chegada nesta semana, por questões burocráticas de abertura da janela de transferências na CBF, o registro contratual no Boletim Informativo Diário (BID) só poderá ser feito à partir do próximo dia 3 de julho. Ficando, desta forma, a sua estreia pelo Fortaleza adiada, pelo menos, até o dia 9 do próximo mês onde, na Arena Castelão, o Leão receberá o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro.

