Narrador relembra polêmica frase sobre torcedores do Flamengo: ‘Não é pejorativo’

O narrador Sergio Maurício voltou a falar sobre a polêmica envolvendo torcedores do Flamengo, no ano passado. Durante transmissão do GP da Espanha de Fórmula 1, o locutor afirmou que os Rubro-Negros não poderiam estar no local por serem “duros e favelados”.

– Eu nunca quis falar isso, não foi uma coisa preconceituosa, até porque é uma brincadeira que qualquer pessoa que gosta de futebol sabe disso. Fala que os corintianos são pé de rato, que os flamenguistas são favelados, isso não é uma coisa pejorativa – disse Sergio Maurício.

– Isso é uma brincadeira. Só que o tribunal da internet hoje não deixa você mais brincar com nada. Então os valores que você tem? Você tem que mensurar, digamos assim, os valores e as coisas todas que você vai falar numa transmissão – completou o narrador ao “UOL”.

A frase dita por Sergio Maurício foi em uma conversa de bastidores com um editor da transmissão, e não foi ao ar. O narrador foi bastante criticado pelo episódio nas redes sociais. O locutor segue na Band como principal nome no comando das transmissões de Fórmula 1.

