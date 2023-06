Napoli rejeita proposta do PSG por artilheiro do Italiano, afirma jornalista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 10:23 Compartilhe

O jornalista turco Ekrem Konur afirmou, na manhã desta terça-feira, que o Paris Saint-Germain fez uma investida pelo centroavante Victor Osimhen, do Napoli. Segundo o especialista em mercado de transferências, a diretoria parisiense ofereceu 100 milhões de euros pelo jogador, mas a proposta foi recusada pelos italianos.

De acordo com as informações, os Partenopeus precificaram o nigeriano no mercado em 180 milhões de euros – o equivalente a 940 milhões de reais – e devem presenciar uma corrida nos próximos dias. O PSG deve ampliar a oferta para 130 milhões na moeda europeia, mas concorrerá com o interesse de outros gigantes do Velho Continente, como Bayern de Munique, Chelsea e Manchester United. A pedido de Jürgen Klopp, o Liverpool também entrará na briga.

Na última temporada, Osimhen protagonizou uma campanha histórica do Napoli. Além da vaga inédita nas quartas de final da Champions, a equipe comandada por Luciano Spalletti ergueu o troféu do Campeonato Italiano pela terceira vez em sua história, a primeira em 33 anos. Contratado em 2020 junto ao Lille por 75 milhões de euros, o atleta marcou 31 gols e deu cinco assistências em 39 jogos, somando todas as competições. Um dos tentos consagrou o título do Calcio, em duelo com a Udinese.

O PSG deseja fechar com o nigeriano para suprir as saídas de suas estrelas. Lionel Messi não renovou seu contrato com os franceses e fechou com o Inter Miami, dos EUA. Kylian Mbappé, com vínculo expirando em 2024, ainda não tem futuro definido, já que a diretoria não quer liberá-lo de graça no próximo ano. Além de Osimhen, o Paris também enxerga com bons olhos uma chegada do português Bernardo Silva, mas disputa o futebol do meia do Manchester City com a Arábia Saudita.