Napoli anuncia saída do diretor esportivo Cristiano Giuntoli

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 01/07/2023 - 12:07 Compartilhe

NÁPOLES, 1 JUL (ANSA) – O Napoli anunciou na última sexta-feira (30) a saída do diretor esportivo Cristiano Giuntoli, um dos arquitetos do terceiro Scudetto do clube italiano.

A saída, que já vinha sendo cogitada há semanas, demorou mais do que o esperado, mas aconteceu por consentimento mútuo.

“O Napoli agradece a Cristiano Giuntoli por oito anos de colaboração com o presidente Aurelio De Laurentiis, o CEO Andrea Chiavelli e os treinadores que trabalharam com a equipe”, comunicou o time partenopeo.

O desligamento de Giuntoli abriu caminho para que o cartola italiano assine com a Juventus pelas próximas temporadas, segundo a imprensa local.

Desde 2015 em Nápoles, o diretor foi o grande responsável pelas chegadas de algumas estrelas do tricampeonato do Napoli, como Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Kim Min-jae.

(ANSA).