Não valeu a pena? Palmeiras já lucrou meio bilhão com o Allianz Parque

A parceria entre Palmeiras e W Torre ganhou farpas exclusivas e públicas nas últimas semanas por conta de brigas entre a construtora do Allianz Parque e a diretoria do Verdão, que foram desde a implementação da biometria facial para os clientes do Passaporte até o inquérito policial por conta de uma dívida de R$ 128 milhões que a construtora teria que quitar com o Verdão, segundo acusação do clube.

Após Leila Pereira afirmar em reportagem exclusiva ao Globo Esporte, que a parceria só é boa para o lado da W Torre e que até hoje o novo Palestra Itália foi um péssimo negócio financeiramente falando para o Palmeiras, o L! foi buscar os valores que o Verdão já faturou de bilheteria desde que a Arena foi inaugurada.

Tirando os três anos de pandemia que dificultaram os cofres do Palmeiras e praticamente fecharam as portas do Allianz Parque, o Palmeiras já arrecadou um pouco mais de R$ 430 milhões de bilheteria com o seu novo estádio, valor que corrigido pelo IPCA bate a casa dos R$ 545 milhões.

No ano passado, o Verdão teve o recorde de arrecadação de bilheteria em uma temporada, quando lucrou um pouco mais de R$ 76 milhões.

Com um dos ingressos mais caros do país, a tendência é que o Palmeiras mantenha uma arrecadação anual parecida com a da temporada passada, algo que era inimaginável de se pensar quando o Verdão atuava no antigo Palestra Itália ou no Pacaembu.

Apesar das recentes brigas jurídicas do Palmeiras e da W Torre em relação a repasses por conta do aluguel de eventos, camarotes e cadeiras do estádio, nos jogos em que o Verdão faz no Allianz Parque o repasse é de 100% do Verdão e o clube não tem nenhum problema em relação a isso.

Se por um lado o Palmeiras vive uma crise gigantesca com a parceira e administradora do seu estádio, por outro ele tem uma casa que fez com que os cofres do clube faturassem muita grana nos últimos anos. Se a questão financeira é um problema, o retorno esportivo do estádio é unânime entre a torcida, uma vez que o alviverde imponente já levantou nove taças ao lado do seu torcedor desde que sua nova casa foi inaugurada.

Confira quanto foi a arrecadação de bilheteria do Allianz Parque ano após ano desde que o estádio foi inaugurado (valores já corrigidos pelo IPCA):

2014 – R$ 13,5 milhões

2015 – R$ 99,5 milhões

2016 – R$ 77,7 milhões

2017 – R$ 86 milhões

2018 – R$ 94,2 milhões

2019 – R$ 68,8 milhões

2022 – R$ 78,9 milhões

2023 – R$ 40 milhões

Total – R$ 545,6 milhões

Se a parceria é boa ou ruim para o Palmeiras? Você responde! Deixe a sua opinião!

