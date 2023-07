‘Não é um líder’, diz Leonardo, ex-dirigente do PSG, sobre Mbappé

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 11:01 Compartilhe

Ex-dirigente do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo não poupou críticas ao atacante Kylian Mbappé. O jogador vive um momento conturbado no clube francês e sua permanência na equipe ainda não é dada como certa.

“Para o bem do PSG, acho que chegou o momento de Mbappé ir embora. Por tudo que aconteceu nestes últimos dois anos, Mbappé mostrou que ainda não é um jogador capaz de guiar uma equipe. É um grande jogador e um grande goleador, mas não é um líder. É difícil fazer um time ao seu redor”, disse Leonardo, em entrevista ao ‘L’Equipe’.

Leonardo deixou a direção do PSG em 2022. Na época, a imprensa francesa chegou a noticiar que uma das condições para que Mbappé renovasse com o clube foi a saída do brasileiro.

Ainda na entrevista, o brasileiro afirmou que o PSG não depende de Mbappé para conquistar a inédita e sonhada Champions League.

“O clube existia antes de ele chegar e existirá depois que ele for embora. Ele está há seis anos no PSG, e cinco clubes diferentes ganharam a Champions. Nenhum deles contava com Mbappé. Isso significa que é totalmente possível ser campeão sem ele”, completou.