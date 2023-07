‘Não’ de atacante e atenção ao vaivém..: as principais notícias do Botafogo hoje

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 19:11 Compartilhe

No dia seguinte à sua conquista simbólica do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve um dia marcado por movimentações no mercado da bola. O Glorioso colocou em pauta reforços de diversos setores. Confira os detalhes abaixo!

NEGOCIAÇÃO COM ATACANTE, MAS… NADA!

Brasileiro naturalizado italiano, João Pedro esteve bem próximo de fechar acordo com o Botafogo. O atacante chegou a aceitar condições alvinegras mas, no fim, preferiu a oferta feita pelo Grêmio. (Clique aqui para saber os detalhes!)

ANGOLANO NO ALVINEGRO?

O Glorioso deixou em pauta o zagueiro Bastos. Angolano com passagem pela Lazio, o jogador de 31 anos deixou recentemente o Al-Ahli. (Clique aqui para saber os detalhes!)

GOLEIRO PODE CHEGAR

O Botafogo também começou a conversar com um goleiro. Revelado pelo Cruzeiro e com rodagem pelo futebol europeu, Gabriel Brazão pode se tornar a novidade alvinegra. (Clique aqui para saber os detalhes!)