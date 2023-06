‘Não’ ao Flamengo ajudou Ângelo a ser negociado pelo Santos com o Chelsea; entenda!

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 14:19 Compartilhe

A saída de Ângelo para o Chelsea está praticamente certa. O Santos aceitou a oferta de 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões) dos ingleses e notificou o Barcelona, que tem a preferência pelo atleta, sobre a venda. No início do ano, o atacante não foi negociado com o Flamengo, e isso contribuiu para que a tratativa atual acontecesse.

COMO ASSIM?

Entre fevereiro e março de 2023, o Flamengo negociou e quase acertou a contratação de Ângelo. O Peixe aceitou a oferta rubro-negra de 12 milhões de euros (R$ 66 milhões, na cotação da época), mas o Menino da Vila preferiu permanecer no clube que o revelou.

Na época, o atacante começou a ser agenciado por Giuliano Bertolucci, um dos agentes mais importantes do futebol e com grande entrada na Europa. O jovem de 18 anos ouviu de seu novo empresário que teria altas chances de atuar no Velho Continente se recusasse o Fla e esperasse a janela de julho. Bertolucci passou a cuidar do jogador em parceria com Marisa Alija, que já representava o atleta.

Agora, o Santos recebeu proposta de 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões) do Chelsea, em movimento feito diretamente por Bertolucci com contatos no futebol europeu.

Quando passou a trabalhar com Ângelo, o empresário garantiu que o levaria para a Europa em, pelo menos, um ano. Ele, inclusive, apoiou a postura do atacante em negar a oferta do Flamengo.

E O SANTOS COM ISSO?

A diretoria do Peixe ganhou poder de barganha na negociação com o Chelsea. Isso porque o clube é dono de 70% de Ângelo e alegou aos representantes do ponta que, como eles recusaram a oferta flamenguista no começo do ano, seria justo que o Alvinegro ficasse com uma porcentagem maior na venda para o futebol inglês.

O estafe do camisa 11 cedeu, e o Santos ficará com cerca de 80% a 85% dos R$ 79,5 milhões relacionados ao negócio com os Blues — ou seja, R$ 64 milhões a R$ 68 milhões.

Além de Flamengo e Chelsea, Newcastle e Nottingham Forest, ambos da Inglaterra, demonstraram interesse em Ângelo no decorrer do ano.