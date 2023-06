Namorado de Iza, Yuri Lima faz tatuagem para homenagear cantora; veja a foto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 12:28 Compartilhe

Jogador do Mirassol, Yuri Lima fez uma tatuagem para homenagear a namorada Iza, uma das cantoras mais famosas do Brasil. A imagem acabou vazando por parte do tatuador do casal, que também fez uma arte no corpo da artista. Os dois não postaram a homenagem nas redes (veja a foto no fim da matéria).

Em março, Iza contou detalhes do início do relacionamento e rasgou elogios ao jogador, inclusive chamando ele de “gostoso”. O relacionamento gera brincadeiras nas redes de seguidores querendo estar na pele do jogador com passagens por Santos e Fluminense.

– Eu acho ele um gostoso! Comecei a trocar ideias com ele pela internet. Vou falar sobre isso pela primeira vez. Conheci ele no Instagram. Meses depois que postei sobre a minha separação, entrei numa pilha para ver quem tinha me mandado mensagem. Tinham coisas interessantes e completamente aleatórias. Achei uma mensagem do Yuri, fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu. A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, uma pessoa fodona, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando – disse ela, à Marie Claire.

No início de janeiro, o LANCE! noticiou o romance de Iza com Yuri Lima. O jogador passou o réveillon com a cantora, que fez show na Praia de Copacabana. Os dois foram a uma festa particular em São Conrado após a virada do ano.

Yuri Lima começou a carreira com passagens pelo Audax Rio e Osasco Audax. O jogador de 28 anos também defendeu equipes como Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude antes de acertar com o Mirassol para a temporada 2023.