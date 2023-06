Na súmula de Fluminense x Atlético-MG, árbitro relata o que ouviu de Fernando Diniz antes e depois da expulsão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 11:35 Compartilhe

Técnico do Fluminense, Fernando Diniz foi expulso por reclamação excessiva durante o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (21). Na súmula da partida do Campeonato Brasileiro, o árbitro Ramon Abatti Abel relatou o que ouviu do comandante tricolor antes e depois de aplicar o cartão vermelho.

– Expulsei com aplicação do cartão vermelho direto, aos 54 minutos do segundo tempo da partida, o técnico da equipe Fluminense FC, Sr. Fernando Diniz Silva, por sair de sua área técnica com dedo em riste em direção ao árbitro assistente nº 1, Sr. Alex dos Santos, gritando agressivamente as seguintes palavras ‘agora chama ele para me expulsar, porra, caralho, me tirou do próximo jogo, você está maluco’ – escreveu o juiz.

Na sequência, Fernando Diniz se recusou a deixar o campo, causando uma paralisação de mais de dois minutos, conforme relatado por Ramon Abatti Abel.

– Após ser expulso, o referido técnico continuou a proferir palavras agressivas contra o assistente repetidas vezes ‘você está louco, quer aparecer às minhas custas, eu vou ficar aqui’. Informo que o jogo ficou paralisado por dois minutos e trinta segundos, pois o técnico expulso se negou a sair do campo de jogo – completou o árbitro.

Durante a súmula, Ramon Abatti Abel ainda expôs que o assistente nº 2, Henrique Neu Ribeiro, foi atingindo com uma garra plástica na perna esquerda por torcedores do Fluminense. A situação aconteceu durante a comemoração do gol do Fluminense, na reta final da primeira etapa.

Na entrevista coletiva pós-jogo, Diniz explicou que se irritou com a arbitragem por suposta falta de critério ao receber um cartão amarelo. O técnico afirmou que foi punido quando os jogadores do banco de reservas tricolor levantaram, diferentemente do que aconteceu no momento em que situação similar ocorreu com os atletas do Galo.

Com o empate, Fluminense e Atlético mantiveram suas posições no campeonato. Os mineiros na quarta colocação, e os cariocas na quinta. As duas equipes podem ser ultrapassadas pelo Grêmio, que enfrenta o América-MG na noite desta quinta-feira (22).

