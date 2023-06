Na raça, Flamengo vence o Fluminense no jogo de ida da final da Copa Rio sub-17

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 18:07 Compartilhe

O Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 2, no jogo de ida da decisão da Copa Rio sub-17. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Lucyan, Felipe Teresa e João Victor. Com o resultado, os Garotos do Ninho tem a vantagem para a volta, que, assim como na primeira partida, acontecerá na Gávea.

A partida ficou marcada pelos gols nos primeiros minutos e, também, por uma definição emocionante no fim. O Flamengo pulou na frente logo no início da partida com Lucyan, após tabela com Lorran, camisa 10 e artilheiro do time. A batida seca, cruzada, no canto do goleiro do Fluminense, declarava aberto o placar.

O Fluminense, por sua vez, só acordou no segundo tempo. Logo no início da etapa derradeira, Kauã Elias fez boa jogada e sofreu pênalti, que ele mesmo bateu e deixou tudo igual. Foi só a partir do minuto 27 que a partida começou a tomar contornos dramáticos. Foi aí que o Flamengo desempatou novamente, com Felipe Teresa, após cruzamento da direita.

Quando a vitória do Rubro-Negro parecia estar encaminhada, o Fluminense voltou a buscar a igualdade, dessa vez com Kauã Velon. Ele entrou no segundo tempo e aproveitou rebote para deixar tudo igual. Aos 45 minutos, no entanto, os Garotos do Ninho voltaram a ficar na frente. João Victor recebeu cruzamento na área e chutou de mansinho para o fundo das redes. Os tricolores reclamaram de condição de impedimento, mas o gol foi validado.

No fim deu Flamengo, e a definição, após a partida em Xerém, ficou para a Gávea. O Rubro-Negro teve campanha superior a do rival no turno da Copa Rio e, por isso, decide em casa. As equipes voltam a campo no próximo sábado (24), às 10h (de Brasília). Vale lembrar que a competição não utiliza o gol qualificado como critério de desempate.

