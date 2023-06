Na mira do São Paulo, Erick teve uma das melhores sequências de 2022 ao lado de Dorival Júnior no Ceará

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 6:10 Compartilhe

Embora Dorival Júnior tenha desconversado sobre um possível interesse do São Paulo em Erick, um dos destaques do Ceará, conforme o Lance! apurou, o treinador teria indicado o nome do atleta, como uma opção para uma posição carente no clube. No caso, um atacante de velocidade e versátil.

Revelado pelo Náutico, o jogador de 25 anos teve passagem pelo futebol português antes de chegar ao clube alvinegro, com o qual possui contrato até o final do ano. Devido à curta duração do contrato, o São Paulo acredita que possa chegar a um acordo vantajoso para a liberação antecipada do jogador.

Além disso, é importante ressaltar que o treinador e o ponta tiveram uma breve passagem juntos pela equipe nordestina.

Dorival Júnior assumiu o comando do Ceará no final de março de 2022, sendo oficialmente anunciado no dia 28 daquele mês. Após 73 dias à frente da equipe, ele deixou o cargo em junho, acumulando um total de onze vitórias, quatro empates e três derrotas durante o período.

Durante o período em que Dorival Júnior esteve no comando, Erick teve uma das sequências mais consistentes. Sob a orientação de Dorival, Erick disputou 15 jogos, conquistando dez vitórias, dois empates e três derrotas, marcando dois gols e fornecendo duas assistências. Vale ressaltar que Erick teve uma sequência de três vitórias consecutivas, uma das maiores da temporada.

De fato, Erick enfrentou uma lesão complicada no segundo semestre, ocorrida durante uma partida contra o Internacional em julho, o que exigiu um procedimento cirúrgico. É verdade que no primeiro semestre ele teve uma boa regularidade, muito disso devido à sua atuação ao lado de Dorival Júnior. Após a saída de Dorival, Erick disputou 19 jogos até o final da temporada, incluindo o período em que estava lesionado. Isso significa que ele teve mais consistência durante os 73 dias em que Dorival esteve no comando do time do que no restante da temporada após sua saída.

Erick despertou o interesse do São Paulo nos últimos dias, principalmente devido ao pedido de Dorival Júnior por conta do trabalho com o ponta no último ano. No entanto, Erick é um dos principais destaques do Ceará atualmente. Na presente temporada, ele participou de 32 partidas, anotando 12 gols e fornecendo dez assistências, vivenciando um de seus melhores momentos na carreira.

O Ceará teria apresentado uma proposta de renovação de contrato a Erick. Segundo informações apuradas pela reportagem do Lance!, membros do clube nordestino revelaram que, considerando que o atual vínculo do jogador expira no final do ano, uma nova oferta foi feita, oferecendo uma valorização salarial e um contrato mais longo. No entanto, até o momento, nenhuma decisão foi tomada. Conforme divulgado pelo Lance! em 21 de junho, Erick chama a atenção por sua versatilidade, sendo frequente vê-lo atuando pelo lado direito no clube cearense.

Devido às suas características, Erick seria uma ótima opção para reforçar o ataque do São Paulo, especialmente considerando a ausência de um atacante de velocidade. No início do ano, o clube contratou Pedrinho para desempenhar essa função, mas seu contrato foi rescindido devido a acusações de ameaça e violência doméstica feitas por sua namorada.