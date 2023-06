Na mira do Real Madrid, Roberto Firmino fica próximo de acordo com clube da Arábia Saudita, afirma jornalista

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou, na manhã desta segunda-feira, que o centroavante brasileiro Roberto Firmino pode estar se transformando na mais nova aquisição do futebol da Arábia Saudita. Depois de deixar o Liverpool, o atacante está perto de um acordo com o Al-Ahli e deve realizar os exames médicos iniciais nos próximos dias.

O clube do Oriente Médio ofereceu ao jogador um contrato de três anos, válido até o fim do primeiro semestre de 2026. O salário deve rondar a casa dos 20 milhões de euros anuais, segundo informações do jornalista Nicolò Schira. O Real Madrid também demonstrou interesse em fechar com Firmino, mas após a chegada de Joselu junto ao Espanyol, preferiu fechar o setor ofensivo para novas contratações por enquanto.

Revelado pelo Figueirense, Bobby passou também pelo Tombense, de Minas Gerais, antes de se transferir para o Hoffenheim. Grandes atuações na Bundesliga fizeram o brasileiro atrair o interesse do Liverpool, que fechou sua contratação em 2015 por 41 milhões de euros. O preço investido valeu a pena: foram 362 jogos em oito anos, com 111 gols e 79 assistências registradas. Pelos Reds, o atacante de 31 anos venceu sete títulos: Premier League, Champions League, FA Cup, EFL Cup, Community Shield, Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes, quando marcou o gol do título sobre o Flamengo.

More on Al Ahli proposal to Roberto Firmino. Saudi club has offered Brazilian striker a contract valid until June 2026, three year deal. ???????????????? #transfers

Al Ahli hope to get it done this week to plan for the medical tests between Wednesday and Friday. pic.twitter.com/9XQA5JfNT4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023