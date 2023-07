Na estreia como capitão, Bruno Fernandes marca e Manchester United vence Arsenal em amistoso

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 20:04 Compartilhe

A pré-temporada também é capaz de promover grandes jogos e o amistoso entre Arsenal e Manchester United foi um deles. Na noite deste sábado (22), os Reds venceram os Gunners por 2 a 0, com gols de Bruno Fernandes e Jadon Sancho, ainda na primeira etapa.

Os clubes estão nos Estados Unidos junto ao Real Madrid, Barcelona, Milan e Juventus para uma serie de jogos de preparação. Com duas derrotas, o United agora se prepara para encarar o Wrexham, na terça-feira (25), a partir das 23h30 (de Brasília), enquanto o Arsenal conheceu a primeira derrota, depois da goleada em cima da MLS All Star. O próximo confronto dos Gunners é na quarta-feira (26), pelo mesmo horário, contra o Barça.

+ Chelsea divulga nova camisa: confira uniformes vazados ou lançados para a próxima temporada europeia

PRIMEIRO TEMPO

A melhor parte da partida foi marcada pelos 45 minutos iniciais. O Manchester de Erik ten Hag dominou o adversário e abriu o placar aos 30 minutos, com o novo capitão Bruno Fernandes. Após receber na ponta-direita, o camisa 8 arrastou para o meio e, de fora da área, deu um belo chute. Forte, a bola se tornou indefensável para o goleiro.

Não demorou para o placar ser estendido. Cinco minutos depois, Jadon Sancho marcou o primeiro da temporada. A zaga do United afastou a bola na área defensiva, o marcador do Arsenal errou o domínio e o chute, a bola passou e sobrou para o camisa 25, sozinho, correr em direção ao gol e finalizar no ângulo aos 35 minutos.

SEGUNDO TEMPO

Com o placar favorável, o United escolheu a retranca e a calmaria para administrar a partida. Os 45 minutos finais mostraram um Arsenal superior, com 62% da posse de bola, apesar da diferença mínima nas finalizações (cinco contra quatro). Os Gunners propuseram um jogo melhor, mas não alcançaram eficiência e saíram de campo sem abrir o placar.