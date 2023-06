Na ‘correria’! São Paulo terá somente um treino antes de encarar o Tigre

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 16:26 Compartilhe

O São Paulo perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, no último sábado (24), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. A delegação já retornou para a capital paulista, chegando na madrugada. Como a delegação voltou tarde, a comissão técnica de Dorival Júnior resolveu dar folga ao elenco neste domingo (25).

ATUAÇÕES: Ataque perde chances, e Rafinha marca contra em derrota do São Paulo pelo Brasileirão

Sendo assim, os jogadores do São Paulo terão somente um treinamento antes do jogo contra o Tigre (ARG), marcado para a terça-feira (27), às 21h30, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana. O elenco se reapresenta na segunda-feira (26), no CT da Barra Funda, e dará início a preparação para o duelo contra os argentinos. A atividade está marcada para às 11h.

Vale destacar que o São Paulo está praticamente classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. Líder do Grupo D, com 13 pontos, o Tricolor só perderá a classificação direta caso aconteça uma verdadeira ‘zebra’ no Morumbi. Para ser eliminado, o clube de Dorival Júnior tem que perder por quatro gols de diferença. No turno, o São Paulo venceu o Tigre na Argentina, por 2 a 0, com dois gols de Erison.

A tendência é de Dorival escalar uma equipe alternativa para o confronto, dando oportunidades a jogadores que não costumam aparecer com frequência no time titular, principalmente pela dura sequência de jogos que o São Paulo enfrentará nos próximos dias. Luciano, por exemplo, iniciou no banco de reservas contra o Cruzeiro por conta da maratona de partidas.