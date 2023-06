Músico pede prioridade de ganhos em processo de Denílson contra Belo, diz site

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 14:41 Compartilhe

O músico Sirley Ferreira, que acusa o cantor Belo de lhe dever valores trabalhistas, ingressou na Justiça para solicitar prioridade no recebimento de bens do processo movido pelo ex-jogador Denílson, que também cobra o artista. A informação é do portal UOL.

Sirley entende que, pelas dívidas do cantor referentes a ele serem de cunho trabalhista, deveria ter prioridade no recebimento por parte de Denílson, que cobra uma ação milionária de Belo. A cobrança do músico giraria em torno de R$ 930 mil.

O primeiro processo, movido por Denílson, diz respeito à época em que ambos eram sócios com a banda de pagode Soweto — gerenciada pelo ex-jogador e liderada nos palcos por Belo.

No entanto, Belo resolveu deixar a banda para se tornar cantor solo em 2000, e Denílson processou o artista por quebra de contrato. Assim, em 2004, o ex-atleta ganhou uma ação na Justiça e passou a ser credor do ex-sócio.

Desde então, Denílson acusa Belo de não arcar com as dívidas. O processo, estimado na casa R$ 7 milhões, se arrasta na Justiça, e Sirley busca prioridade no recebimento dos ganhos por alegar que as dívidas são de origem trabalhista.

Segundo o músico, todas as tentativas de recebimento dos valores foram esgotadas, o que motivou a entrada no processo. O juiz encarregado ainda não respondeu ao requerimento.

Recentemente, o campeão da Copa do Mundo de 2002 conseguiu penhorar parte dos ganhos de Belo com o programa “Dança dos Famosos”, da Globo.

A defesa de Belo afirmou que Denílson já conseguiu penhorar mais de R$ 1,7 milhão em shows e direitos autorais nos últimos anos e destacou que recorreria da decisão. A briga se arrasta na Justiça há cerca de 23 anos.