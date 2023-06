Músico pede para receber dívida de Belo primeiro que Denilson, mas a Justiça rejeita o pedido

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 12:20 Compartilhe

Um músico que tem para receber uma dívida do cantor Belo, teve o pedido rejeitado pela Justiça de São Paulo para receber antes do ex-jogador Denilson. O ex-atacante está a mais de 20 anos tentando embolsar um crédito que hoje pode estar valendo R$9 milhões.

Segundo o jornalista Diego Garcia do UOl, a decisão foi publicada nesta quarta (28), o Juiz Carlo Melfi disse que não há nenhuma comunicação da Justiça do Trabalho para que os valores recebidos por Denilson no processo contra Belo serem penhorados.

O juiz ainda acrescentou que o músico Sirley Ferreira, que alega ter um crédito trabalhista de R$ 930 mil para ganhar de Belo, não possui comprovantes que penhorou os direitos autorais ex-vocalista da Banda Soweto.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Já o Denilson vem penhorando os valores recebidos por Belo nos últimos anos. Os advogados do cantor diz que o ex-jogador já levou mais de R$ 1,7 milhão em penhoras de direitos autorais e shows que deveriam ser destinados ao artista.

A decisão da Justiça também apontou que Belo reconheceu que a dívida está na casa de R$4,9 milhões em 2021. Porém, Denilson questiona o valor, pois em 2019 apontava o crédito em R$7 milhões, com juros, o valor pode chegar a R$9 milhões.

O juiz determinou que o contador designado pela Justiça deve fazer o cálculo de quanto a divida pode estar hoje e apresentar o quanto antes ao tribunal.

Sirley entrou no processo movido pelo Denilson contra Belo e solicitou que a Justiça de prioridade ao músico para receber uma dívida de R$930 mil. O pedido foi feito logo depois o tribunal penhorar o cachê e prêmios da Tv Globo. Belo participou recentemente do programa Dança dos Famosos.

+ Belo perde na justiça e deve pagar quase R$ 400 mil a Denílson: relembre a treta

De acordo com Sirley, o débito é referente a um acordo descumprido em uma ação trabalhista movida desde 2012, na 68ª Vara do Trabalho da Capital na Barra Funda, em São Paulo.

A briga entre Denilson e Belo se arrasta há mais de 20 anos. O ex-jogador gerenciava a banda de pagode Soweto, que tinha o cantor como líder. Em 2000, a parceria foi rompida quando belo deixou o grupo para iniciar sua carreira solo. O ex-jogador processou o cantor por quebra de contrato. Em 2004, Belo foi condenado a pagar uma indenização ao jogador.