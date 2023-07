Murray: ‘Não vou parar agora, mas vou demorar para superar esse resultado’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 20:54 Compartilhe

Após ser derrotado de virada pelo grego Stefanos Tsitsipas Em um confronto de dois dias, o escocês Andy Murray falou sobre o desconforto de ser eliminado na primeira semana de Wimbledon onde é bicampeão (2013 e 2016). Murray não sabe se competirá no torneio em 2024.

Murray começou falando sobre a suspensão da partida na última quinta-feira, quando a vencia por dois sets a um. “Você nunca sabe o que poderia ter acontecido. O resultado poderia ter sido o mesmo. Sabíamos que só podíamos jogar até às 23:00. De certa forma você joga até aquele momento. Era improvável que cada um de nós pegasse um set que terminaríamos ontem. Sabíamos da situação antes de entrar no jogo. É assim que é. A grande mudança está nas condições, independente do placar”.

O escocês foi questionado sobre a visível frustração após a derrota de virada em cinco sets, e aproveitou para exaltar o apoio do público em Londres: “Obviamente, é incrível jogar com uma grande atmosfera. Isso torna as partidas mais agradáveis ​​e cria ótimas lembranças. Esta foi uma oportunidade para mim. Tive a opção de fazer um bom torneio pela primeira vez em muito tempo em um Grand Slam e não aproveitei. Independentemente do ambiente, ainda é muito decepcionante estar sentado aqui agora.”

ao ser perguntado se disputará a competição na próxima temporada, Murray não deu nenhuma certeza: “Não sei. A motivação em desempenha um grande papel tenho. (Mas) continuar sofrendo derrotas em rodadas iniciais em torneios como este não ajuda. É semelhante ao ano passado. Pensei muito nisso, conversei com minha família e resolvi continuar. Não vou parar agora, mas vou demorar um pouco para superar esse resultado. Espero encontrar essa motivação novamente para continuar treinando e melhorando”.