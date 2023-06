Murilo treina sem restrições e se aproxima de retorno, mas Palmeiras ganha desfalque no meio-campo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 14:02 Compartilhe

Após mais de um mês parado por conta de uma lesão no ombro direito, o zagueiro Murilo deu mais um importante passo para reforçar o Palmeiras e treinou normalmente com os companheiros neste domingo (18), na Academia de Futebol.

O defensor está em fase de recondicionamento físico e deverá ser relacionado pelo Verdão na partida contra o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão, na próxima quarta-feira (21). O camisa 26 disputa posição com Luan, que embalou uma sequência no time titular durante o último mês.

Por outro lado, Abel Ferreira recebeu a notícia da lesão de Jailson. O volante teve diagnosticado um estiramento do ligamento colateral do joelho esquerdo após um trauma no treino e já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance.

O clube alviverde não divulgou o por quanto tempo o atleta ficará afastado dos gramados, mas o tempo de recuperação para um estiramento no joelho varia de duas semanas a um mês. Na temporada passada, Jailson rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficou afastado por oito meses.Jailson sofreu grave lesão em 2022 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Após um dia de folga, a comissão de Abel Ferreira realizou dois trabalhos simultâneos para o elenco alviverde. Em uma metade do campo, foi colocada em prática uma atividade técnica com dois times de sete componentes e com a permissão de poucos toques na bola por atleta.

Na outra metade, os jogadores foram orientados a focar na construção de jogadas e quebras de linha, usando como referências estacas posicionadas ao longo do gramado.

Com 22 pontos, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, dois pontos atrás do Botafogo. O Verdão irá medir forças com o Glorioso no dia 25 de junho, e o clube já divulgou o preço dos ingressos.

