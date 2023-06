Murilo ou Luan? Lance! debate quem deve ser o titular da zaga do Palmeiras no segundo semestre

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 7:55 Compartilhe

O zagueiro Murilo voltou a treinar com bola nesta semana no Palmeiras após mais de um mês parado por conta de uma lesão no ombro direito, sofrida na vitória por 2 a 0 diante do Barcelona-EQU, no início de maio, pela Libertadores 2023. E agora? Quem será o titular ao lado de Gustavo Gómez? Murilo ou Luan? Confira o debate do Lance! no vídeo acima:

Junto com a ótima notícia para o torcedor alviverde também veio o debate entre os palmeirenses sobre quem perderá posição na equipe titular quando o camisa 26 já estiver à disposição de Abel Ferreira para ser escalado. O clube não divulga prazos para retornos.

Murilo iniciou a temporada entre os 11 titulares após um ótimo 2022, porém Luan entrou muito bem no time após a lesão do seu companheiro de equipe e faz um começo de Brasileirão com ótimos números na zaga alviverde.

A equipe do Lance! discutiu o tema com Alexandre Guariglia e Gabriel Amorim e as possibilidades levantadas você pode conferir no vídeo acima.

Agora a gente quer saber: quem deve ser o titular da zaga do Palmeiras na sua opinião?

