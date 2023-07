Mundial de Tiro com Arco: veja horário e onde assistir a equipe brasileira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 14:36 Compartilhe

A Alemanha sediará o primeiro grande evento classificatório para os Jogos de Paris 2024 no tiro com arco. Mundial da modalidade será realizado na capital Berlim entre os dias 31 a 6 de agosto, com transmissão do Olympic Channel.

O torneio terá mais de 530 arqueiros na categorias recurvo e composto para competirem em 10 etapas. Cerca de 330 atletas terão o objetivo de garantirem vaga a seus países para as Olímpiadas no próximo ano.

O Brasil estará presente no Mundial, a comitiva é composta por seis pessoas – três homens e três mulheres – na disputa do recurvo, outros dois atletas – um de cada gênero – competirão no arco composto. A grande estrela masculina é Marcus Vinicius D’Almeida, atual líder do ranking e entre as mulheres o destaque é Ane Marcelle dos Santos, que conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos em 2022.

Veja a programação abaixo

PROGRAMAÇÃO DO MUNDIAL DO TIRO COM ARCO

Segunda-feira, 31 de julho

Sessões de treinamentos

Terça-feira, 1º de agosto

04:30–07:30 – Classificação Recurvo (masculino e feminino)

09:00–12:00 – Classificação Composto (masculino e feminino)

Quarta-feira, 2 de agosto

05:00–06:45 – Recurvo por equipe (masculino e feminino): rodada de 24, oitavas e quartas de final

08:00–09:55 – Equipes mistas recurvo e composto: rodada de 24, oitavas, quartas e semifinal

11:00–13:15 – Composto por equipe (masculino e feminino): rodada de 24, oitavas, quartas e semifinal

Quinta-feira, 3 de agosto

04:30–07:30 – Recurvo individual (masculino e feminino): rodada de 96, rodada de 48, rodada de 32 e oitavas de final

09:00–12:00 – Composto individual (masculino e feminino): rodada de 96, rodada de 48, rodada de 32 e oitavas de final

Sexta-feira, 4 de agosto

05:02–06:06 – Composto por equipe feminino: disputa do bronze e final

06:06–07:10 – Composto por equipe masculino: disputa do bronze e final

07:10–08:00 – Composto por equipe mista: disputa do bronze e final

09:02–11:03 – Recurvo por equipe feminino: semifinais, disputa do bronze e final

11:03–13:04 – Recurvo por equipe masculino: semifinais, disputa do bronze e final

13:04–13:54 – Recurvo por equipe mista: disputa do bronze e final

Sábado, 5 de agosto

05:02–06:14 – Composto individual feminino: quartas e semifinal

06:19–06:53 – Composto individual feminino: disputa do bronze e final

09:02–10:14 – Composto individual masculino: quartas e semifinal

10:19–10:53 – Composto individual masculino: disputa do bronze e final

Domingo, 6 de agosto

05:02–06:14 – Recurvo individual feminino: quartas e semifinal

06:19–06:53 – Recurvo individual feminino: disputa do bronze e final

09:02–10:14 – Recurvo individual masculino: quartas e semifinal

10:19–10:53 – Recurvo individual masculino: disputa do bronze e final