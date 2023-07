Mundial de Tênis de Mesa: veja horário e onde assistir os brasileiros em disputa no Rio de Janeiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 15:11 Compartilhe

Os dois maiores destaques do tênis de mesa nacional, Bruna Takahashi e Hugo Calderano, vão competir pelo Mundial da categoria em casa, no Rio de Janeiro, durante os dias 07 a 13 de agosto. Dessa vez será diferente, já que os atletas terão um apoio maior da torcida brasileira jogando em casa e dando um gostinho melhor na competição. A transmissão será pela ESPN na televisão fechada e no StarPlus no streming.

Calderano, número quatro no ranking, se mostrou animado ao voltar ao país natal. O brasileiro, que se lesionou durante a etapa de Durban, avisou que fisicamente está se sentindo bem e que espera que o ginásio esteja bem cheio pra comemorar esse reencontro, já que o mesatenista atuou em mesas brasileiras no último ano.

– É sempre muito bom jogar no Brasil, sentir a energia e a torcida das pessoas, da minha família e dos meus amigos. Faz bastante tempo que eu não jogo no Brasil, então vai ser uma experiência muito boa. Estou bem animado para essa competição. A gente espera que o ginásio esteja bem cheio pra comemorar esse reencontro – disse o atleta.

Takahashi, atleta brasileira que tem o melhor ranking da história no tênis de mesa feminino – 17º lugar, em junho de 2022 – é outro destaque que estará presente no WTT. Atualmente ela ocupa a 40° lugar na lista da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa), com 520 pontos.

Confira a programação abaixo

PROGRAMAÇÃO WTT RIO DE JANEIRO

– 07 a 09/08: Etapas de Qualifying

– 10 e 11/08: Etapa de Classificação

– 12 e 13: WTT Finals

