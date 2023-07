Multicampeã de Grand Slams disputa torneio em Feira de Santana (BA)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 15:45 Compartilhe

A Federação Internacional de Tênis (ITF) divulgou a lista de tenistas inscritas para o ENGIE Open – ITF W60 de Feira de Santana, entre os dias 30 de julho e 5 de agosto, na Academia de Beach Tennis e Tênis Smash.

Foto: Kristina Mladenovic no saibro (Crédito: @portoopen)

Destaque para a participação da francesa Kristina Mladenovic, ex-número 1 do mundo em duplas. A competição conta com a parceria da SUDESB e da SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

A experiente Mladenovic coleciona títulos de Grand Slams. Nas duplas, ela é tetracampeã de Roland Garros (2022, 2020, 2019 e 2016) e bicampeã do Australian Open (2020 e 2018). Em duplas mistas contabiliza mais três títulos: Australian Open (2022 e 2014) e Wimbledon (20113). Nas simples, a atual 204ª do mundo já foi top 10 e fez quartas de final em Roland Garros (2017) e no US Open (2015).

Destaque também para a russa Maria Timofeeva, que foi campeã do WTA 250 de Budapeste, na Hungria, neste domingo, conquistando seu primeiro título em torneios desse nível. Eliminada na última rodada do qualifying, a jovem de 19 anos contou com a desistência de uma jogadora para ingressar na chave principal.

O tênis nacional estará muito bem representado no ENGIE Open pelas paulistas Laura Pigossi e Carolina Meligeni, e a gaúcha Gabriela Cé, respectivamente números 2, 3 e 4 do Brasil. O número de brasileiras na competição deve aumentar com a disputa do qualifying.

“Estamos felizes com a lista de atletas com a presença de uma multicampeã de Grand Slam e várias das melhores brasileiras que terão a oportunidade de ter o calor da torcida baiana em busca de ótimos desempenhos e crescimento no ranking”, destacou Eduardo Catharino Gordilho, presidente da Federação Bahiana de Tênis.

A ENGIE Brasil Energia dá nome ao torneio e patrocina as atletas Laura Pigossi e Carolina Meligeni, reforça a importância da parceria com a CBT e o fomento ao tênis feminino brasileiro. “É uma alegria anunciar o nosso primeiro open feminino. Mais do que a visibilidade que o tênis traz à nossa marca, essa parceria com a CBT inclui o apoio às mulheres no esporte, em uma ação alinhada aos nossos esforços para a equidade de gênero. O esporte é uma ótima ferramenta de relacionamento e é capaz de promover grandes transformações sociais, ajudando a construir uma comunidade mais forte e equânime”, comenta Luciana Nabarrete, Diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade da companhia.

O ENGIE Open – ITF W60 traz os torneios internacionais femininos de volta a Bahia, após dez anos. O último torneio havia sido em 2013, em Mata de São João (Costa do Sauípe), que recebeu um ITF 25 mil. A competição faz parte do calendário de tênis profissional internacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e distribuirá uma premiação total de US$ 60 mil e pontos importantes no ranking mundial.

Confira a lista de inscritas:

Laura Pigossi (BRA)

Leolia Jeanjean (FRA)

Usue Maitane Arconada (USA)

Kristina Mladenovic (FRA)

Maria Timofeeva

Carolina Meligeni (BRA)

Asia Muhammad (USA)

Gabriela Cé (BRA)

Valeriya Strakhova (UKR)

Jana Kolodynska

Sohyun Park (KOR)

Katarina Kozarov (SRB)

Eden Silva (GBR)

Maria Fernanda Herazo Gonzalez (COL)

Raveena Kingsley (USA)

Cadence Brace (CAN)

Jessica Failla (USA)

Noelia Zeballos Melgar (BOL)