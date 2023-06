Mulher Abacaxi critica influencer trans após exposição de Neymar: ‘Está queimando a gente’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 21:55 Compartilhe

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, direcionou críticas fortes a Sophia Barclay pela exposição de supostos relacionamentos com famosos, como o cantor Filipe Ret, o ator Thomaz Costa e, mais recentemente, o jogador Neymar.

A influenciadora, que também é trans, afirmou que a exposição por parte de Barclay “é um desserviço” à comunidade e criticou os “escândalos” que, em sua visão, seriam em busca de fama.

– Essa tal de Sophia Barclay vive dando escândalo, botando nome de artista no meio. Do Thomaz Costa, do Neymar, sem provas, falou também do Filipe Ret. Assim como têm homens cis maravilhosos, têm homens cis do mal; têm mulheres cis maravilhosas, mas têm do mal, assim como têm mulheres trans maravilhosas e têm do mal. Isso que ela fica fazendo está queimando a gente – disparou.

Segundo ela, as atitudes de Barclay levam o público a pensar que toda mulher trans “gosta de escândalo”. Marcela ainda afirmou que se relacionou com pessoas famosas enquanto era solteira, mas nunca expôs os casos.

– As pessoas começam a achar que todas as mulheres trans gostam de escândalo. Eu, antes de ser casada, saí com vários famosos e podia ter jogado tudo no ventilador. A gente ficou e não foi nada sério. Então, as pessoas começam a achar que todas as trans são como ela, “biscoteiras”. Horrível, a atitude dela. Está nos queimando – reclamou.

Por fim, Marcela deixou um pedido na legenda do vídeo em que fez as críticas e disse para que as pessoas não enxerguem o comportamento de Sophia como algo normal entre mulheres trans.

– Quero fazer um pedido para vocês: não julguem a nós, mulheres trans, a partir dessa Sophia Barclay. Atrás de fama, ela só provoca um desserviço para a comunidade trans – escreveu.

A reação de Marcela veio na esteira de mais uma revelação feita por Sophia, que afirmou recentemente ter se relacionado com Neymar. Segundo ela, o astro do PSG chegou a sugerir que a influenciadora assinasse um contrato de confidencialidade.

– Aconteceu no ano passado. A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação, e nada demais. Ele quis que eu assinasse uma papelada. Pediu para mim e para as mulheres que estavam presentes, mas conversei com ele e consegui reverter para não assinar o tal contrato de sigilo – disse ao portal Metrópoles.