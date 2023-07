Moya, técnico de Nadal, disputa o Brasília Champions

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 16:52 Compartilhe

Depois do sucesso da edição de 2022, o Brasília Champions está de volta à capital federal trazendo grandes estrelas do tênis mundial, de 28 a 29 de julho, na Arena BRB. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (19).

“A capital federal tem recebido grandes eventos nacionais e internacionais poder realizar novamente esse grande evento de tênis, sem dúvida alguma reforça como Brasília está preparada para os grandes eventos. Receber atletas de renome reforça ainda mais a tese que Brasília está preparada, Júlio César Ribeiro, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

O Brasília Champions 2023 reunirá estrelas internacionais como o espanhol Carlos Moyá, ex-número 1 do mundo, detentor de 20 títulos na carreira, entre eles Roland Garros em 1998, e campeão da Copa Davis; o chileno Nicolas Massú, ex-número 9 do mundo, 8 títulos na carreira, além do ouro olímpico em simples e duplas em Atenas-2004; e o uruguaio Pablo Cuevas, ex-número 19 do mundo e 6 títulos na carreira, entre eles o tricampeonato do Brasil Open (2015, 2016 e 2017) e a conquista do Rio Open (2016), além do título de duplas em Roland Garros (2008).

A organização do torneio convidou também dois grandes nomes do tênis brasileiro: o mineiro Bruno Soares, ex-número 2 do mundo em duplas, 35 títulos, entre eles o US Open (2020 e 2016) e o Australian Open (2016); e o paulista Thomaz Bellucci, ex-21 do mundo, melhor tenista brasileiro no ranking mundial depois de Guga, 4 títulos e que deixou o circuito profissional no início deste ano. Completa a lista de participantes, Gilbert Klier Júnior, único brasiliense atualmente no circuito profissional de tênis.

Pelo sistema de disputa, o Brasília Champions terá dois times de três jogadores cada. Os jogadores se enfrentam em dois dias, 28 e 29 de julho, em duas partidas de simples e uma dupla por dia. O campeão será o time com maior número de pontos.

“O Brasília Champions é um evento que veio para ficar. Com o evento do ano passado, recolocamos Brasília no calendário do tênis mundial. Os amantes do tênis, mais uma vez, poderão ver em quadra grandes estelas na Arena BRB”, destacou Gelson Kleber, presidente da Associação Brasiliense de Apoio ao Esporte (ABAE), realizadora do evento.

Festival Brasília Champions

Como forma de fomentar o acesso à prática esportiva educacional e potencializar Brasília como um pólo de Tênis, paralelamente à competição, será realizado também na Arena BRB, de 31 de julho a 3 de agosto, o Festival Brasília Champions, evento que reunirá 320 crianças e adolescentes dos Centros Olímpicos do Distrito Federal (COPs) das regiões administrativas de Estrutural, Planaltina, Samambaia e São Sebastião.

Brasília Champions Kids

O evento também contará com a realização do Brasília Champions Kids, torneio para atletas de 8 a 11 anos, entre os dias 28 e 30 de julho. As crianças também terão a oportunidade de jogarem ao lado das grandes lendas do tênis mundial.