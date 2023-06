Movimento Verde Amarelo realiza concurso de criação de música para Copa do Mundo feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 22:11 Compartilhe

O Movimento Verde e Amarelo (MVA), primeira torcida dedicada exclusivamente à Seleção, vai jogar junto com as craques brasileiras na Copa do Mundo feminina, disputada no próximo mês na Austrália e Nova Zelândia.

E, para deixar a experiência ainda mais marcante, a turma inovou e lançou no TikTok o concurso “Cantem por elas”, que vai eleger uma nova música para embalar os jogos da Seleção.

+ Santos demite Odair Hellmann, Manchester City perde meia para o Barcelona… o Dia do Mercado!

A campanha, que foi ao ar na última terça-feira, busca estimular a criatividade do torcedor em busca de mais incentivo para as craques brasileiras. A ideia é que o novo canto traga rimas e mensagens de apoio às jogadoras e que traduzam a garra delas.

+ Fifa triplica premiação da Copa do Mundo Feminina e prevê igualdade com masculina até 2027

– A expectativa para a Copa do Mundo feminina é enorme dentro do MVA. A experiência de todos que estiveram nas últimas competições masculinas foi incrível. O título não veio, mas percebemos o quanto estamos conseguindo amplificar a torcida brasileira em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil – disse Luiz Carvalho “Vasco”, fundador e diretor executivo do MVA.

+ Copa do Mundo Feminina 2023: onde será sede, data e países classificados

Os torcedores que desejam participar precisam apresentar uma canção autoral em letra e melodia. Paródias não serão aceitas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de julho. Dez hinos finalistas serão anunciados no dia 10 de julho e, dos dias 12 a 18, todos poderão votar no seu favorito dentro do aplicativo do TikTok.

+ Fifa dá cartada para valorizar os direitos da Copa do Mundo Feminina

A grande vencedora será divulgada no dia 19 de julho e já poderá ser ouvida nas arquibancadas neste mesmo mês.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

– Prometemos apoio incondicional às nossas craques e vamos jogar junto com elas. Afinal, um dos nossos pilares é que a torcida ganha jogo. Então, vamos atrás das vitórias – completou Luiz.