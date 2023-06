Mourinho recebe 10 dias de suspensão por ofensas a juiz italiano

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 28/06/2023 - 14:07 Compartilhe

ROMA, 28 JUN (ANSA) – O técnico José Mourinho, da Roma, ficará suspenso pelos 10 primeiros dias da próxima temporada Série A da Itália em virtude das ofensas proferidas contra o árbitro Daniele Chiffi.

A punição do português começará a ser contada somente a partir do primeiro dia da temporada 2023/24. Com isso, Mourinho poderá ficar de fora do jogo de abertura dos giallorossi.

O clube da capital italiana foi multado em 50 mil euros (R$ 264,5 mil), mesmo valor que Mourinho também precisará desembolsar.

As duras acusações do comandante ocorreram após a partida diante do Monza, que acabou 1 a 1. O treinador atacou Chiffi ao dizer que ele era o “pior árbitro” que já viu.

Em outro caso, mas desta vez envolvendo insultos ao juiz britânico Anthony Taylor, Mourinho recebeu uma punição de quatro jogos da Uefa. Com isso, o português ficará de fora das quatro primeiras partidas da próxima Liga Europa. (ANSA).