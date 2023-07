Morre Roberto Frizzo, idealizador do dossiê de reconhecimento do Mundial de Clubes do Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 18:31 Compartilhe

Morreu nesta segunda-feira (31), Roberto Frizzo, conselheiro vitalício do Palmeiras e ex-vice presidente do clube. O empresário ficou conhecido entre os palmeirense por conta de ser o idealizador do dossiê que pediu o reconhecimento do Mundial de 1951 pela Fifa.

O falecimento do ex-dirigente foi comunicada pelo Verdão, que não informou a causa da morte. Segundo apurou o Lance!, Frizzo passou por um procedimento médico e acabou não resistindo, pois já estava com a saúde debilitada.

Frizzo foi vice-presidente do Palmeiras durante a gestão de Arnaldo Tirone entre 2011 e 2013, período em que o clube foi campeão da Copa do Brasil, mas também acabou sendo rebaixado pela segunda vez.

No entanto, sua participação no dia a dia palmeirense começou bem antes, quando em meados da década de 2000, ao lado de Arnaldo Branco, idealizou o dossiê que buscava reconhecer a Copa Rio de 1951 como o primeiro Mundial de Clubes da história. O documento foi enviado para a Fifa. Em 2014, o então presidente da entidade, Joseph Blatter, reconheceu o Verdão como primeiro campeão do mundo.

O velório de Roberto Frizzo está marcado para a manhã desta terça-feira (1), no Funeral Home, e o sepultamento acontece na parte da tarde, no Cemitério do Morumby.