Morre o comentarista Paulo Roberto Martins, o Morsa, aos 78 anos

O comentarista Paulo Roberto Martins, conhecido como Morsa, morreu na noite da última segunda-feira (19), vítima de problemas cardíacos. O jornalista, com passagens por Band, Rádio Gazeta, Rádio Globo, TV Cultura, Rede Record e Rádio Transamérica, tinha 78 anos de idade. A morte foi confirmada pela Band, onde Morsa trabalhou entre 2014 e 2021.

Paulo Roberto começou a carreira como jornalista esportivo em rádios de Santos, no litoral de São Paulo, onde nasceu e passou os primeiros anos 40 anos de vida. O comentarista se mudou para a capital do estado quando acertou contrato com a Rádio Gazeta, em 1984.

Foi na Rádio Globo que Morsa fez o nome dentro do jornalismo. O comentarista chegou à emissora em 1989 e passou quase 20 anos por lá que o tornaram uma das grandes referências da cobertura esportiva na rádio. Na televisão, Paulo Roberto participou de programas na TV Cultura, na Record e na Band.

