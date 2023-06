Morre José Aparecido de Oliveira, ex-árbitro que foi alvo de ‘dia de fúria’ de Neto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 9:40 Compartilhe

O ex-árbitro José Aparecido de Oliveira morreu nesta terça-feira (20), aos 72 anos. A causa foi o rompimento de uma artéria do coração, segundo o “Gazeta Esportiva”. Responsável por apitar vários clássicos emblemáticos no estado de São Paulo, especialmente na década de 1990, o juiz ficou marcado por uma polêmica envolvendo o ex-jogador Neto. Em 1991, o ídolo corintiano cuspiu na cara de José Aparecido depois de ser expulso em jogo contra o Palmeiras.

Dois anos depois, o juiz se envolveu em outra polêmica em um “Dérbi Paulista”, dessa vez na final do Campeonato Estadual. A partida terminou com quatro expulsões, três do Corinthians e uma do Palmeiras, e vitória do Verdão por 4 a 0. José Aparecido de Oliveira foi muito questionado por torcedores corintianos, especialmente por não ter aplicado um cartão vermelho a Edmundo. Em entrevista ao “UOL” anos depois, ele contou que recebeu ameaças de morte e precisou deixar a cidade de São Paulo com a família por alguns dias.

+ Veja 30 jogadores que ainda não completaram sete jogos no Brasileirão e podem trocar de clube

O desentendimento entre Zé Aparecido e Neto ficou para trás. Hoje apresentador e comentarista, o ex-jogador já pediu desculpas pela atitude diversas vezes, inclusive diretamente ao ex-árbitro. Recentemente, em entrevista ao podcast “Mano a Mano”, o ex-atleta afirmou que foi “covarde, sujo e racista” na ocasião.

José Aparecido de Oliveira precisou se aposentar da arbitragem aos 45 anos por causa de um câncer no estômago. No entanto, o ex-juiz ainda teve uma vida agitada, atuando como advogado, gerente de banco e no ramo de viagens.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

O sepultamento do ex-árbitro acontecerá no cemitério Memorial Jardim Santo André, em Santo André, no estado de São Paulo, às 15h.

E MAIS: