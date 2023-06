Morre afogado aos 35 anos, ex-reserva de Tom Brady nos Patriots, Ryan Mallett

Na noite de terça-feira (27), o New England Patriots confirmou a morte do ex-quarterback da NFL, Ryan Mallett. O ex-jogador de 35 anos que atuou como reserva de Tom Brady, foi encontrado morto na praia Florida Panhandle em Destin, no estado da Flórida, região da costa do Golfo do México.

Segundo as autoridades da Polícia do Condado de Okaloosa, o ex-jogador foi resgatado com outras pessoas após socorristas serem chamados às 14:12h, sendo socorrido já em parada respiratória. Ele foi encaminhado para o hospital, porém já estava morto.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Mallett teria sido vítima de uma corrente de retorno, um corredor no mar em que o fluxo de água volta para o oceano com muita força e pode arrastar banhistas e atletas. O fenômeno que é recorrente na região, é responsável por 11 mortes nas últimas duas semanas na Flórida, sendo a terceira maior causa de mortes por eventos do clima na década nos EUA.

+Pogba aparece com camisa de gigante brasileiro: saiba famosos que têm carinho por clubes do Brasil

A NFL, New England Patriots e Tom Brady, se manifestaram após a morte do ex-atleta, que desde 2017 estava trabalhando como técnico em uma escola no estado em que nasceu.

The New England Patriots are deeply saddened to learn of the sudden and unexpected passing of former quarterback Ryan Mallett.

Our thoughts are with the Mallett family, his former teammates and all who are mourning his loss. pic.twitter.com/TUpa7cpXoS

— New England Patriots (@Patriots) June 27, 2023