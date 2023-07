Monza e Milan disputarão amistoso em memória de Berlusconi

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 06/07/2023 - 9:07 Compartilhe

MONZA, 6 JUL (ANSA) – Milan e Monza disputarão no próximo dia 8 de agosto a primeira edição de um torneio amistoso em homenagem ao ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi, morto em 12 de junho, aos 86 anos de idade.

O magnata da mídia foi dono do Milan no período mais vitorioso da história do clube, com 31 títulos entre 1986 e 2017, incluindo cinco Ligas dos Campeões e oito Campeonatos Italianos.

Em seus últimos anos de vida, Berlusconi foi proprietário do Monza, clube que, sob seu comando, alcançou a primeira promoção para a Série A em 110 anos de história.

O torneio amistoso será disputado no estádio do Monza em 2023, mas a ideia é que os dois times se enfrentem todos os anos, com mando de campo alternado. (ANSA).