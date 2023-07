Monteiro vira batalha, vai às oitavas no ATP de Bastad e voltará ao Nº 1 do Brasil

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/07/2023 - 14:08 Compartilhe

Thiago Monteiro, número 122 do mundo, estreou com vitória, nesta segunda-feira, no ATP 250 de Bastad, na Suécia, evento sobre o saibro com premiação de 562 mil euros.

O cearense, que saiu do top 100 nesta segunda-feira, derrotou o colombiano Daniel Galán, 56º colocado, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 5/7 6/4 6/4 após 3h02min de duração. Galán vinha de oitavas de final de Wimbledon.

O colombiano sofreu uma queda em quadra, torceu o tornozelo, pediu atendimento, mas seguiu na partida e o brasileiro conseguiu unir forças para a virada.

Thiago volta a vencer em um ATP desde o Masters 1000 de Roma, na Itália, em maio, onde por pouco não superou o favorito Borna Coric na segunda rodada.

Monteiro pode cruzar com o alemão Alexander Zverev, 19º colocado, que ainda estreia contra o eslovaco Alex Molcan, 81º.

Thiago voltará ao número 1 do país com os 20 pontos somados no ranking. Ele irá aos 539 enquanto que Thiago Wild ficará com 527 após a queda no quali do ATP 250 de Gstaad, na Suíça. A troca de guarda será na próxima segunda-feira.