Monteiro reassume o topo do ranking nacional

Em novo ranking divulgado nesta segunda-feira, Thiago Monteiro reassumiu a ponta do ranking nacional após a campanha com oitavas de final no ATP 250 de Bastad, na Suécia.

Ele foi aos 539 pontos e subiu uma posição ficando com o 121º posto. Thiago Wild perdeu três pontos ficando com 127 no 123º lugar perdendo duas posições.

Mas a disputa segue firme nesta semana no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. No momento, Wild vai reassumindo a ponta com 543 pontos após furar o quali batendo Monteiro na final. Só que o cearense entrou como lucky-loser e permanece com 539 pontos, tendo que ter uma campanha melhor que wild para se manter no topo nacional. Caso ops dois percam na primeira rodada, Wild volta ao número 1 do país.

No momento, Wild está indo ao 117º lugar e monteiro ficando com o 118º. Caso algum os dois brasileiros vençam duas partidas na chave principal, eles entram no top 100.

Destaque da semana para Daniel Silva que somou os pontos do vice-campeonato em Kassel, na Alemanha, torneio M25 com hospedagem, saltando 43 posições ao 383º lugar.