Monteiro perde para Pella e é eliminado de Hamburgo

Thiago Monteiro, número 121 do mundo, não aproveitou a oportunidade recebida como lucky-loser na chave principal do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, e foi eliminado na primeira rodada nesta segunda-feira.

O cearense caiu diante do argentino Guido Pella, 228º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 6/3 4/6 6/4 após 2h26min de duração. Foi o sétimo encontro entre os dois e a quinta vitória do argentino que joga o torneio com ranking protegido.

Monteiro havia perdido de Thiago Wild na final do quali no domingo e entrou com saída de outros atletas do torneio.

Ele não jogou bem no primeiro set e tomou a quebra logo no segunbdo game, sem reação. No segundo foi mantendo o saque e na terceira chance quebraram para fazer 6/4. No terceiro set foi se mantendo na frente e pressionando o saque do rival, mas acabou quebrado no 4 a 4 com uma dupla falta. Abriu 0/40 jogando bem no saque do rival para fechar o jogo, mas errou todas as três devoluções seguintes, uma de segundo saque. Salvou um match-point jogando belo ponto, mas não resistiu na segunda oportunidade.