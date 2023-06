Monteiro comemora vitória e exalta rival: ‘Rola é um grande jogador’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:57 Compartilhe

Após vencer o esloveno Blaz Rola, o brasileiro Thiago Monteiro conversou com a comunicação do Challenger de Parma, na Itália, em que elogiou o adversário e em um excelente italiano recordou os melhores momentos de sua carreira.

“Vencer essa partida em dois sets é muito importante. Rola é um gande jogador, já foi 80 do mundo, e está buscando voltar ao circuito (ATP). Hoje eu joguei bem, estive concentrado naquilo que eu devia fazer e por isso estou muito contente”, iniciou o brasileiro.

Monteiro seguiu falando sobe sua predileção por toneios na Itália, afirmando que se sente muito bem nas quadras do país, com as pessoas, que gosta do clima e em especial da comida local.

O brasileiro foi questionado sobre qual a sua melhor lembrança competindo: “Eu diria que foi a minha primeira vez jogando na quadra principal de um ATP. Foi no Rio [de Janeiro] contra [Jo-Wilfried] Tsonga, que era top 10 do mundo e eu 400 (risos). Aquela foi uma vitória muito bonita e importante. De lá vim para Genova e conquistei um dos meus títulos mais importantes da carreira, que junto a Salzburgo (Áustria) são dois Challengers US$ 125 mil”.

E MAIS: