!Montanha-russa! Suárez convive com dores e rumores de aposentadoria, mas segue sendo decisivo para o Grêmio

A situação de Luis Suárez no Grêmio segue indefinida. Na goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante uruguaio teve grande atuação, marcando um gol e dando uma assistência para Villasanti. Porém, aos 27 minutos, o jogador foi substituído pelo garoto André – que também foi às redes – ao sentir dores no joelho. Um enredo que não é novo para o atacante.

Na última semana, o portal “GZH” informou que Suárez poderia estar abreviando sua carreira devido a dores no joelho. Inclusive, o problema foi diagnosticado como uma artrose que estaria forçando o atleta a atuar com limitações. Segundo as informações, o camisa 9 teria comunicado a dificuldade à direção do Grêmio, e as duas partes tentariam entrar em um acordo para entender o melhor futuro possível.

Das lesões que fizeram Suárez perder jogos em sua carreira antes do Grêmio, oito foram relacionadas ao joelho. Sua contusão que demandou mais tempo de recuperação aconteceu em janeiro de 2020, quando atuava pelo Barcelona. No período, o uruguaio precisou passar por uma cirurgia no joelho direito, mas a longa paralisação devido à pandemia acabou diminuindo o número de jogos como desfalque para 12. No retorno do futebol espanhol, cinco meses depois, o atacante já estava disponível novamente para o então treinador da equipe catalã, Quique Setién.

Depois de sua chegada ao Imortal, Luisito chegou a ser poupado de alguns jogos pelo treinador Renato Gaúcho, até mesmo em partidas importantes, como no duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Não imaginava-se, porém, que as escolhas feitas pelo comandante eram devido às dores no joelho do centroavante, mas sim algo relacionado ao desgaste físico de um jogador já com 36 anos. Após o confronto com o Coritiba, Renato falou sobre a situação do atacante.

– É um assunto delicado, só quem está aqui sabe o que temos conversado. Falo bastante com a diretoria, com Suárez também. Muita coisa ainda vai acontecer e eu espero que tenha um final feliz, porque nós precisamos dele. Ele tem dores no joelho e tem outras coisas acontecendo, mas aí foge de mim, é da diretoria com o jogador. Espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira para que a gente continue contando com o Suárez – afirmou o técnico.

De fato, o uruguaio tem sido peça importante no esquema de Renato, apresentando ótimos números. Desde sua estreia em janeiro, na Recopa Gaúcha, o centroavante marcou 13 gols e deu nove assistências em 27 jogos. Campeão por quase todos os clubes que jogou, exceto o Groningen, da Holanda, Luisito já fez sua estrela conquistadora entrar em ação ao protagonizar os títulos da própria Recopa, sobre o São Luiz, e do Campeonato Gaúcho.

No duelo contra o América-MG, na última quinta-feira (22), Luis marcou o terceiro gol na vitória por 3 a 1 e comemorou com um sinal de “louco” para a torcida. A interpretação dos aficionados foi de um recado, como se o atacante quisesse passar a mensagem de que está bem e que as pessoas estão loucas ao falar de sua situação. A esposa de Suárez, Sofia Balbi, não se opôs: em seu Instagram, postou um story afirmando que “cansou de mentiras”, com a foto da comemoração do marido.

Enquanto ainda não há uma definição da situação, o atacante segue sendo crucial para Renato Gaúcho e protagonizando ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Com a goleada sobre o Coxa Branca, o Tricolor saltou para a segunda colocação do campeonato, atrás apenas do Botafogo, que tem sete pontos a mais. A equipe gaúcha volta a campo no próximo sábado (1/7), enfrentando o Bahia na Arena Fonte Nova pela 12ª rodada do Brasileirão.