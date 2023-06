Moletom para treinar no inverno: como escolher o melhor modelo?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 11:19 Compartilhe

Qual é o melhor moletom para treinar ao ar livre? E qual corta-vento é indicado para pedalar? Essas são perguntas comuns para os atletas iniciantes, principalmente os que estreiam a atividade física ao ar livre em estações mais amenas, como o outono ou o inverno.

Treinar em dias de frio traz inúmeros benefícios, como o aumento da queima de calorias e o fortalecimento do sistema imunológico, mas para uma melhor experiência é ideal contar com tecnologias que protegem do frio e da chuva.

O que considerar ao escolher o seu moletom para treinar?

– Material: não é indicado o uso de roupas pesadas, por isso verifique se a peça escolhida é maleável, fácil de limpar e respirável. Os melhores casacos esportivos são feitos em poliéster (um dos mais comuns no ramo fitness) ou poliamida (muito usada em composições Dri-Fit).

– Conforto: nos dias de frio intenso, apenas um corta-vento não basta. É importante buscar peças com reforço térmico e que também não impactem na respirabilidade e absorção de suor.

– Segurança: você costuma praticar atividade física à noite? Se sim, considere se o seu casaco possui pontos reflexivos visíveis à iluminação de faróis, por exemplo.

– Praticidade: observe se a peça escolhida possui zíperes e bolsos para guardar seus pertences pessoais, como chaves, documentos, cartões e etc.

Lance! indica: os melhores moletons para treinar no inverno

ATÉ R$200,00

– Fila Sports Essence

O casaco perfeito para treinar em dias mais amenos, confeccionado em fibra de poliéster e elastano, levíssimo e respirável. Conta também com bolsos laterais para maior praticidade, além de capuz para proteção contra a chuva.

+ A peça está disponível na cor verde a partir de R$143,00 na Centauro. Confira!

– Corta Vento Olympikus Essential

Feito em tecido 100% poliéster, a peça oferece uma sensação de conforto térmico, pois impede a passagem da chuva e protege contra o vento. Veja abaixo:

O corta-vento possui bolsos com fechamento de zíper para você manter seus itens em segurança, além de capuz com acabamento em elástico para um melhor ajuste do rosto.

+ Garanta o seu corta-vento a partir de R$149,00 na Centauro!

É fanático por futebol e quer vestir o manto do seu time do coração até na hora de treinar? Confira essa lista de moletons de clubes brasileiros na FutFanatics!

+ Use o cupom LANCEFUT para garantir 10% de desconto nas compras acima de 299,90

ATÉ R$300,00

– Nike Run Stripe

O casaco possui tecnologia Dri-FIT que ajuda a manter o corpo seco e confortável durante o treino, além de possuir também elementos reflexivos, capuz e bolsos. A receita perfeita do nosso checklist! Veja o casaco, abaixo:

+ ÚLTIMAS UNIDADES! Garanta a sua jaqueta com 35% OFF

+ Conheça as maiores maratonas do mundo e os melhores tênis para o esporte!

– Puma Essentials Solid

A jaqueta da Puma possui tecnologias rainCELL e warmCELL, que protege e mantém o corpo seco contra a chuva, além de manter o calor corporal em baixa temperatura.

+ Aproveite a promoção e garanta seu casaco a partir de R$289,90 na Puma

ACIMA DE R$400,00

– Adidas Essentials Insulated

A jaqueta Adidas Essentials é feita em tecido 100% poliéster e possui enchimento para maior reforço térmico. Além disso, também possui bolsos laterais e gola alta para proporcionar maior conforto aos atletas, iniciantes ou profissionais.

+ Compre o modelo na Centauro a partir de R$609,90!

– Adidas Adventure Trail

Para finalizar o L! indica, embora sua inspiração venha da natureza, o moletom da Adidas foi feito para o asfalto. A modelagem folgada, os detalhes ajustáveis e o material leve garantem conforto e praticidade ao longo do percurso. Confira o modelo, abaixo!

+ Garanta o seu moletom com frete grátis!