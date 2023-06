Modelo internacional expõe mensagem de Neymar em rede social

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 21:38 Compartilhe

A modelo americana Celeste Bright fez uma postagem que intrigou seus seguidores nesta quarta-feira, com um print de uma conversa em que o jogador Neymar envia uma mensagem privada no Instagram. No post, a influenciadora não fez comentários adicionais.

Neymar foi envolvido em polêmicas na última semana, desde um suposto caso exposto pela influenciadora Fernanda Campos, um pedido de desculpas público à namorada Bruna Biancardi e a interdição em um lago em sua mansão.

A única outra mensagem que consta no print é uma imagem enviada pela própria Celeste, que pede para que homens comprometidos não enviem mensagens a mulheres.

– Se voce tiver uma namorada ou esposa, não enviem mensagens privadas a mulheres. É errado e muito desrespeitoso com sua parceira – escreveu.

Na mensagem de Neymar, que data de uma quinta-feira — não especificada —, às 12h30, não ficou claro se o jogador respondia a um story feito pela modelo ou apenas ao conselho dado por ela.

Naturalmente, internautas imediatamente reviveram a recente polêmica que envolveu o atleta, que teria tido uma suposta relação com a influenciadora Fernanda Campos.

Dias depois da história tomar a internet, Neymar — sem especificar o motivo — postou um pedido para a namorada, Bruna Biancardi, no Instagram. Na legenda, o jogador do PSG afirmou que “errou com ela”.

Neymar e Bruna fizeram um chá de revelação na mansão do craque, em Mangaratiba, e anunciaram que serão pais de uma menina. O nome da pequena será Mavie.