Modelo internacional diz que ‘não sabia’ quem era Neymar e desabafa: ‘Não é o único’

A modelo norte-americana Celeste Bright voltou a falar sobre suposto flerte de Neymar nas redes sociais. Após revelar, na última quarta-feira (28), que o jogador reagiu com aplausos a uma postagem sua, ela afirmou que não sabia quem era o atleta e fez um desabafo. A modelo reclamou da postura de homens comprometidos que enviam mensagens para outras mulheres na internet.

– Eu não sabia quem a pessoa (Neymar) era antes disso. Eu só fico cansada de ver tantas mensagens de homens com namoradas ou esposas. Ele não é o único. Eu sinto que garotas precisam falar mais porque conheço a dor. Rapazes, sejam melhores, porque nós merecemos mais – escreveu.

O print da reação de Neymar compartilhado pela modelo é de uma quinta-feira não especificada. Recentemente, o jogador também se envolveu com uma polêmica envolvendo a influenciadora Fernanda Campos, mas não está claro se a situação aconteceu antes ou depois do suposto flerte com Celeste Bright.

SOBRE A POLÊMICA COM FERNANDA CAMPOS

A influenciadora Fernanda Campos revelou ao jornal “Metrópoles” que se relacionou com Neymar às vésperas do Dia dos Namorados. No último dia 21, o astro escreveu uma carta de desculpas à namorada, Bruna Biancardi, futura mãe da sua filha. No texto, o craque não fala diretamente sobre a suposta traição, mas admite que errou com a família. Neymar e Biancardi aguardam a chegada de Mavie, nome escolhido pelo casal para o bebê no início da semana. O nascimento da menina está previsto para acontecer entre dezembro deste ano e janeiro do próximo.