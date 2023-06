Modalidades esportivas como Beach Tennis e o Futevôlei arrastam adeptos e abrem espaços para novos mercados no Brasil

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 17:29 Compartilhe

Não é nenhuma novidade dizer que o futebol é mais que um esporte, mas sim uma paixão nacional. Porém, ultimamente o Brasil vem sendo o foco da expansão de novas modalidades esportivas. E não, não estamos falando do vôlei, onde o nosso país sempre foi uma potência, ou MMA, basquete e futebol americano, que chegaram com força na última década e já movimentam milhões com transmissões e mercado publicitário.

Mas o foco do texto é falar sobre alguns esportes que acontecem na natureza, como o Futevôlei e o Beach Tennis. Originado nas praias do Rio de Janeiro, o futevôlei, por exemplo, surgiu como uma atividade que buscava aliar a manutenção da forma física com a curtição de um final de semana de sol. Com o tempo, a atividade se tornou febre entre os jogadores de futebol e hoje há organizações de torneios em todo o mundo.

Também nascido das areias, mas de Ravenna, na Itália, o Beach Tennis vem se notabilizando cada vez mais no Brasil. Sendo uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton, essa modalidade esportiva está reunindo cada vez mais fãs, principalmente aqueles que buscam perda de peso, já que a prática desse esporte consegue queimar 600 calorias por hora.

Para Helder Hock, que é um especialista esportivo e sempre vem acompanhando o surgimento de novos esportes, o crescimento de novas modalidades esportivas é essencial para o desenvolvimento geral do esporte, pois amplia as oportunidades para atletas e entusiastas, mas também contribui para a economia esportiva, criando empregos e gerando receita.

Helder Rock / Crédito: Divulgação

“Cada nova modalidade esportiva traz consigo uma cultura própria, novas regras, estilos de jogo e habilidades a serem dominadas. Isso pode atrair diferentes públicos e incentivar a participação de pessoas que talvez não se sintam atraídas pelos esportes tradicionais. A diversidade esportiva também pode levar ao surgimento de novas tecnologias esportivas e inovações no treinamento e condicionamento físico”, explica.

Outra coisa muito interessante é sobre como esses esportes podem potencializar a criação de novas marcas. Com o aumento de praticantes e a descoberta de novos talentos, o Brasil tem condições de expandir essas modalidades e iniciar um processo de popularização, o que pode trazer visibilidade, legitimação e investimentos.

“O Brasil tem um vasto leque de talentos esportivos e um público apaixonado, fatores essenciais para o crescimento dessas modalidades. Além disso, o Brasil tem condições geográficas favoráveis para esses esportes, o desenvolvimento dessas modalidades é diversificar as opções de prática, abrir novas oportunidades para atletas e fãs e contribuir para o crescimento e fortalecimento do cenário esportivo no país”, finaliza.