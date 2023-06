MMA: Lutador perde os dentes após sequência de socos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 18:46 Compartilhe

Durante o Glory Collision 5, em Roterdã, na Holanda o lutador Ulric Bokeme, do Congo, foi derrotado ainda no primeiro assalto por Michael Boahpaeh. No entanto, não foi por nocaute ou algo parecido, mas sim, por perder todos os dentes da frente. O feito inédito ocorreu neste sábado (17).

Após uma troca de socos normal, Bokeme se virou e sinalizou que havia algo de errado no com seu protetor bucal. No entanto, o que ele não sabia, é que ele tinha perdido todos os dentes da frente da boca. Assim que tirou a proteção, Bokeme virou para o seu corner e disse que não tinha condições de continuar visto que havia engolido alguns dentes. O árbitro encerrou a luta com apenas 2:08 minutos do primeiro round.

Foi a segunda vez que o protetor falha em três meses. O americano Luke Rockhold sofreu a mesma questão na luta contra Mike Perry no BKFC 41, em Colorado.

