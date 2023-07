Milinkovic-Savic recebe oferta do Al Hilal e pode deixar Lazio

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 10/07/2023 - 15:07 Compartilhe

ROMA, 10 JUL (ANSA) – O meio-campista Sergej Milinkovic-Savic, um dos principais destaques da Lazio, recebeu uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, e está prestes a encerrar sua aventura na capital italiana.

A oferta recebida pelo jogador sérvio, segundo a imprensa local, é vantajosa financeiramente para Lazio e o próprio Milinkovic-Savic, que deverá receber por volta de 25 milhões de euros por temporada.

O contrato do volante acabaria em junho de 2024, mas o jogador não mostrou sinais de que tinha interesse de renovar o acordo. Levando em consideração o risco de perder o atleta gratuitamente, a Lazio conseguiu negociar a saída do sérvio por cerca de 42 milhões de euros.

Em uma entrevista à Tag24, o presidente da Lazio, Claudio Lotito, afirmou que Milinkovic-Savic teria “implorado para sair” durante um telefonema.

Aos 28 anos, o sérvio está desde 2015 na Lazio e ajudou o clube com 69 gols em 341 partidas. No auge da carreira, o volante já recebeu sondagens de Inter de Milão, Juventus e alguns clubes da Premier League.

Caso se transfira para o futebol árabe, Milinkovic-Savic atuará ao lado do ex-Napoli Kalidou Koulibaly e do português Rúben Neves, antigo destaque do Wolverhampton. A equipe de Riad é treinada por Jorge Jesus. (ANSA).