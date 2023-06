Milena Titoneli conquista títulos inéditos no Taekwondo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:51 Compartilhe

Milena Titoneli é uma atleta brasileira profissional de taekwondo que possui feitos inéditos por sua trajetória esportiva e por estar entre as atletas mais promissoras do Brasil. Natural de São Paulo, hoje treina e reside em Itaboraí, Rio de Janeiro, é Sargento Temporário da Marinha do Brasil e faz parte da Seleção Brasileira Permanente de Taekwondo desde 2016.

O que os fãs da atleta talvez não saibam é que ela começou no taekwondo, aos 13 anos, graças a comida. Apaixonada por uma “boa boquinha”, a pré-adolescente comia muito e foi incentivada pela mãe a praticar esportes, para equilibrar a balança. Sem jeito para os esportes populares entre os amigos, como vôlei e basquete, a jovem assistiu uma aula e se interessou pela modalidade.

Os primeiros treinos começaram, ela se apaixonou e nunca mais largou. Aos 20 anos, a atleta já tinha uma certa experiência internacional, ainda que sua maior conquista até ali tenha sido a medalha de ouro nos Jogos Mundiais Militares de 2018, no Rio de Janeiro. Em 2019 foi a vez da brasileira, obteve um bronze no Campeonato Mundial de Manchester e, se consagrou como a primeira mulher do país a conquistar uma medalha de ouro no taekwondo em Jogos Pan Americanos.

Em 2022 foi Campeã Sul Americana – ODESUR – e, mais uma vez conquistou um bronze no maior objetivo da temporada: o Campeonato Mundial de Taekwondo em Guadalajara, Mexico.

Nas últimas semanas de Maio e Junho, Milena participou de 3 competições seguidas: Campeonato Mundial em Baku, GP de Roma e o Costa Rica Open onde obteve a prata, no dia 17.

“Encerrei minha participação nesse Campeonato Mundial de Baku, caindo nas oitavas de final. Nem tudo acontece como queremos, mas irei em busca do meu sonho e darei sempre o meu máximo. Sem tempo pra lamentações porque semana que vem tem mais competição. Agradeço a todos que sempre torcem, me apoiam e me mandam mensagens. Me sinto honrada em receber tamanho carinho e apoio,” diz a atleta.

Para sua temporada de 2023, Milena ainda terá diversos desafios como: Grand Prix de Paris, President´s Cup no RJ, Grand Prix na China, Jogos Pan-Americanos do Chile, Campeonato Mundial Feminino Open, Grand Prix Final em Manchester e o Grand Slam Final da China.

“Minha expectativa é ser Campeã Mundial e Olímpica e sempre buscar meus melhores resultados representando o Brasil,” afirma a atleta.

Milena Titoneli é uma das 45 atletas que a Petrobras apoia para as Olimpíadas de Paris 2024.

