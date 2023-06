Milan se mostra interessado na compra de Lukaku

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 18:40 Compartilhe

Chelsea decidiu não emprestar mais Lukaku, agora sua única opção em relação ao jogador é vendê-lo. O clube inglês deseja receber pelo menos 40 milhões de euros (209 milhões de reais) pelo jogador belga, segundo o jornal espanhol “As”.

O Milan se mostra como o principal interessado na compra de Lukaku, pois o jogador se encaixaria perfeitamente nas pretensões do clube, que visa reforçar o ataque do time com o dinheiro da venda de Tonali, que segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências da Europa, foi vendido por 70 milhões de euros para o Newcastle.

Lukaku tinha o interesse em permanecer no Inter de Milão, onde estava emprestado pelo Chelsea, mas o clube italiano tem um princípio de acordo com o Marcus Thuram, do Borrusia Monchengladbach. O italiano viria justamente suprir o retorno de Lukaku para o Chelsea.

O atleta belga já rejeitou uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, de 25 milhões de euros anuais, pois a intenção do jogador é permanecer na Europa.

Lukaku defendeu o Inter de Milão na última temporada, onde participou de 37 jogos e marcou 14 gols. Foi vice-campeão da Champions League com a equipe, onde também conquistou os títulos da Supercopa da Itália e da Copa da Itália.