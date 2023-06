Milan fecha contratação do meia Ruben Loftus-Cheek, do Chelsea

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 29/06/2023 - 10:52 Compartilhe

MILÃO, 29 JUN (ANSA) – O meio-campista inglês Ruben Loftus-Cheek, do Chelsea, está nesta quinta-feira (29) em Milão, na Itália, para realizar os habituais exames médicos e assinar com o Milan.

O jogador de 27 anos, que custará por volta de 20 milhões de euros aos cofres milanistas, foi flagrado por jornalistas chegando em uma clínica para o início dos testes de aptidão física.

Na capitão da região da Lombardia, o volante britânico terá a dura missão de ser o sucessor do italiano Sandro Tonali, que já está de malas prontas para jogar no Newcastle.

De fora dos planos dos Blues, Loftus-Cheek abriu espaço no plantel do Chelsea para a chegada de caras novas na próxima janela de transferências. O Milan ainda pode aproveitar o ruim momento do time londrino para se aproximar do norte-americano Christian Pulisic.

Revelado pelo Chelsea, Loftus-Cheek jogará pela primeira vez na carreira longe dos gramados ingleses. Na temporada passada, o meio-campista disputou 33 partidas, mas não marcou gols. (ANSA).